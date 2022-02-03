QR-коды научились использовать для кражи денег

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QR-коды научились использовать для кражи денегНо если быть внимательным, можно избежать проблем
В сети появилась информация о свежей схеме мошенников. Они нашли новый способ красть деньги россиян, используя для этого QR-коды.
Работает схема следующим образом: мошенники представляются сотрудниками банка, после чего сообщают потенциальной жертве о, якобы, попытке оформить кредит на её имя. Для того, чтобы прервать процедуру, мошенники предлагают сделать «бесплатную защиту» и создать QR-код для отмены операции.
В дальнейшем полученный QR-код предлагается отправить в чат-бот. В итоге, когда жертва делится им с мошенниками, преступники получают возможность снимать наличные в банкомате, используя этот код.
Напомним, также, что QR-коды могут содержать в себе ссылку на любое содержимое. В том числе на фишинговые сайты и площадки с вирусами.
Источник: Известия