QR-коды научились использовать для кражи денег

Работает схема следующим образом: мошенники представляются сотрудниками банка, после чего сообщают потенциальной жертве о, якобы, попытке оформить кредит на её имя. Для того, чтобы прервать процедуру, мошенники предлагают сделать «бесплатную защиту» и создать QR-код для отмены операции.

В дальнейшем полученный QR-код предлагается отправить в чат-бот. В итоге, когда жертва делится им с мошенниками, преступники получают возможность снимать наличные в банкомате, используя этот код.

Напомним, также, что QR-коды могут содержать в себе ссылку на любое содержимое. В том числе на фишинговые сайты и площадки с вирусами.