Qualcomm даст Samsung второй шанс на производство чипов

Компания планирует разработать прототип чипа Snapdragon 8 Elite Gen 3 на 2-нм

Samsung, столкнувшись с трудностями при производстве чипов по технологии 3-нм GAA, почти полностью потеряла заказы на чипы Snapdragon 8 Elite Gen 2, которые в следующем году будут выпускаться исключительно на 3-нм технологии TSMC. Однако в надежде на восстановление своей позиции на рынке полупроводников, Samsung нацелилась на будущее поколение чипов — Snapdragon 8 Elite Gen 3.