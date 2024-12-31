Qualcomm даст Samsung второй шанс на производство чипов

Опубликовано 31 декабря 2024, 07:301 мин.
Qualcomm даст Samsung второй шанс на производство чиповКомпания планирует разработать прототип чипа Snapdragon 8 Elite Gen 3 на 2-нм
Samsung, столкнувшись с трудностями при производстве чипов по технологии 3-нм GAA, почти полностью потеряла заказы на чипы Snapdragon 8 Elite Gen 2, которые в следующем году будут выпускаться исключительно на 3-нм технологии TSMC. Однако в надежде на восстановление своей позиции на рынке полупроводников, Samsung нацелилась на будущее поколение чипов — Snapdragon 8 Elite Gen 3.
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Как сообщают источники, Qualcomm поручила Samsung разработать прототип чипа на 2-нм технологии, которая, вероятно, будет носить кодовое название «Ulysses». Разработка должна быть завершена во второй половине 2026 года. Если Samsung удастся преодолеть проблемы с низким выходом чипов и стабилизировать производственные процессы, она может вернуться в цепочку поставок Qualcomm.