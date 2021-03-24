Qualcomm готовит Android-конкурента портативной консоли Nintendo Switch

Помимо прочего, ссылаясь на знакомые с планами компании источники, были раскрыты некоторые детали грядущей приставки Qualcomm. В частности, авторы поделились, что консоль будет напоминать Nintendo Switch. Также раскрывается, что она получит съемные контроллеры с правой и с левой стороны центрального модуля, который, в свою очередь, будет похож на толстый смартфон. Сообщается также и о том, что консоль оснастят энергоемким аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Источники рассказали, что для реализации дизайна и производства грядущей портативной консоли Qualcomm воспользовалась помощью “премиального” партнера. О ком именно речь - не уточняется. Отмечается также, что новинку можно будет подсоединить к телевизору или монитору, а работать она будет на базе специальной версии Android 12 с полной поддержкой сервисов Google. Ожидается, что выход консоли Qualcomm на рынок состоится уже в следующем году. Предварительная стоимость - 300 долларов.