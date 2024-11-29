Qualcomm и кто-либо еще не сможет купить полупроводниковый бизнес Intel из-за помощи властей США

Эти средства выделены в рамках программы CHIPS Act для укрепления национальной безопасности и развития внутреннего производства микросхем.

Однако условия соглашения ограничивают возможность продажи долей в производственном подразделении компании — Intel Foundry.

Если Intel решит выделить Foundry в отдельную компанию, она обязана сохранить контрольный пакет акций — минимум 50.1%.

Также в случае публичного размещения акций Foundry Intel не сможет продать более 35% акций одному инвестору без согласования с Министерством торговли США.

Эти меры направлены на предотвращение влияния иностранных компаний и защиту стратегически важного сектора.

Соглашение демонстрирует долгосрочные намерения США укреплять независимость в производстве полупроводников, особенно на фоне глобальной конкуренции и геополитической нестабильности.