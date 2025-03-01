Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2025, 23:15
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Qualcomm и MediaTek начнут соревноваться за стандартизацию технологии связи 6G

Стандартизация начнётся в 2025 году
Qualcomm и MediaTek намерены стать двумя крупными игроками не только в отрасли чипов для смартфонов, но и на рынке связи нового поколения 6G.
Qualcomm и MediaTek начнут соревноваться за стандартизацию технологии связи 6G
© Level9News / YouTube

Обе компании сосредоточены на разработке и стандартизации технологии 6G. Вендоры работают «над достижением общей цели создания будущего 6G», оставаясь конкурентами.

Qualcomm сотрудничает с Nokia Bell Labs и Rhode & Schwarz. Компания разработает инновационные протоколы, основанные на искусственном интеллекте, которые позволят будущим сетям самообучаться и адаптироваться в реальном времени. Qualcomm также прогнозирует, что 2025 год станет началом стандартизации 6G.

MediaTek работает над гибридными вычислениями, ведёт испытания широкополосного NR-NTN на низкой околоземной орбите, субдиапазонного полного дуплекса (SBFD) и нового модема M90 5G Advanced.

«Обе компании вносят значительный вклад в развитие технологии 6G и активно работают с другими партнёрами», — сообщает портал Gizchina.

Источник:Gizchina
Автор:Андрей Кадуков
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