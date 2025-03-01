Qualcomm и MediaTek начнут соревноваться за стандартизацию технологии связи 6G

Qualcomm и MediaTek начнут соревноваться за стандартизацию технологии связи 6GСтандартизация начнётся в 2025 году
Обе компании сосредоточены на разработке и стандартизации технологии 6G. Вендоры работают «над достижением общей цели создания будущего 6G», оставаясь конкурентами.
Qualcomm сотрудничает с Nokia Bell Labs и Rhode & Schwarz. Компания разработает инновационные протоколы, основанные на искусственном интеллекте, которые позволят будущим сетям самообучаться и адаптироваться в реальном времени. Qualcomm также прогнозирует, что 2025 год станет началом стандартизации 6G.
MediaTek работает над гибридными вычислениями, ведёт испытания широкополосного NR-NTN на низкой околоземной орбите, субдиапазонного полного дуплекса (SBFD) и нового модема M90 5G Advanced.
«Обе компании вносят значительный вклад в развитие технологии 6G и активно работают с другими партнёрами», — сообщает портал Gizchina.