Qualcomm и MediaTek начнут соревноваться за стандартизацию технологии связи 6G

Обе компании сосредоточены на разработке и стандартизации технологии 6G. Вендоры работают «над достижением общей цели создания будущего 6G», оставаясь конкурентами.

Qualcomm сотрудничает с Nokia Bell Labs и Rhode & Schwarz. Компания разработает инновационные протоколы, основанные на искусственном интеллекте, которые позволят будущим сетям самообучаться и адаптироваться в реальном времени. Qualcomm также прогнозирует, что 2025 год станет началом стандартизации 6G.

MediaTek работает над гибридными вычислениями, ведёт испытания широкополосного NR-NTN на низкой околоземной орбите, субдиапазонного полного дуплекса (SBFD) и нового модема M90 5G Advanced.

«Обе компании вносят значительный вклад в развитие технологии 6G и активно работают с другими партнёрами», — сообщает портал Gizchina.