Qualcomm и MediaTek перенесут производства 2 нм чипов к Samsung

Samsung уже начала массовое производство чипа Exynos 2600 по 2 нм технологии GAA, который будет использоваться в будущих моделях Galaxy S26. Благодаря этому Qualcomm и MediaTek могут получить альтернативного партнера для выпуска своих передовых процессоров, не сталкиваясь с резким ростом себестоимости.

TSMC планирует увеличить стоимость производства 2 нм чипов на 50 %, а также поднять цены на свои 3 нм процессы N3E и N3P. Для Qualcomm и MediaTek это означает дополнительные расходы при переходе на новые технологии в 2026 году. Компаниям необходимо искать более выгодные варианты, чтобы сохранить прибыль и не повышать стоимость конечных устройств.