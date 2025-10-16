Qualcomm и MediaTek перенесут производства 2 нм чипов к Samsung

Опубликовано 16 октября 2025, 20:131 мин.
Qualcomm и MediaTek перенесут производства 2 нм чипов к SamsungРост цен TSMC подталкивает производителей к поиску альтернатив
Qualcomm и MediaTek изучают возможность сотрудничества с Samsung для производства чипов по 2-нанометровому техпроцессу. Это решение связано с ожидаемым повышением цен на услуги TSMC.
Samsung уже начала массовое производство чипа Exynos 2600 по 2 нм технологии GAA, который будет использоваться в будущих моделях Galaxy S26. Благодаря этому Qualcomm и MediaTek могут получить альтернативного партнера для выпуска своих передовых процессоров, не сталкиваясь с резким ростом себестоимости.
TSMC планирует увеличить стоимость производства 2 нм чипов на 50 %, а также поднять цены на свои 3 нм процессы N3E и N3P. Для Qualcomm и MediaTek это означает дополнительные расходы при переходе на новые технологии в 2026 году. Компаниям необходимо искать более выгодные варианты, чтобы сохранить прибыль и не повышать стоимость конечных устройств.