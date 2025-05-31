Qualcomm изменит способ производства чипов, если суд встанет на сторону конкурента

В США окружной суд встал на сторону конкурента Qualcomm, отказавшись отклонить иск Collabo о нарушении патентных прав компании. В иске утверждается, что Qualcomm нарушила патент, связанный с микроконтроллерной микросхемой, управляющей выключением системы.

Судья отказался отклонить иск, постановив, что разногласия по терминам требуют дальнейшего рассмотрения. Если решение будет вынесено в пользу Collabo Innovations Inc, Qualcomm может столкнуться с выплатой солидной суммы либо даже прекращением разработки и использования спорного чипа в процессорах Snapdragon. Кроме того, Qualcomm сталкивается с другими проблемами, такими как потеря клиентов в лице Samsung и Apple, что серьёзно влияет на доходы вендора.