Qualcomm изменит способ производства чипов, если суд встанет на сторону конкурента

Опубликовано 31 мая 2025, 06:451 мин.
Qualcomm изменит способ производства чипов, если суд встанет на сторону конкурентаВозможно, компании придётся отказаться от чипа Snapdragon
Qualcomm столкнулась с угрозой полной перезагрузки разработки и производства процессоров Snapdragon из-за нарушения патентов компании Collabo Innovations Inc.
© Qualcomm
В США окружной суд встал на сторону конкурента Qualcomm, отказавшись отклонить иск Collabo о нарушении патентных прав компании. В иске утверждается, что Qualcomm нарушила патент, связанный с микроконтроллерной микросхемой, управляющей выключением системы.
Судья отказался отклонить иск, постановив, что разногласия по терминам требуют дальнейшего рассмотрения. Если решение будет вынесено в пользу Collabo Innovations Inc, Qualcomm может столкнуться с выплатой солидной суммы либо даже прекращением разработки и использования спорного чипа в процессорах Snapdragon. Кроме того, Qualcomm сталкивается с другими проблемами, такими как потеря клиентов в лице Samsung и Apple, что серьёзно влияет на доходы вендора.
Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
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