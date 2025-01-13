Qualcomm начала поиск специалиста для разработки серверных процессоров

Опубликовано 13 января 2025, 21:021 мин.
Qualcomm начала поиск специалиста для разработки серверных процессоровКомпания собирает команду для создания серверных решений
Qualcomm начала поиск специалистов для разработки новых процессоров для серверов. На своем сайте она разместила вакансию на должность архитектора безопасности серверных систем на базе SoC (системы на чипе). Это подтверждает, что Qualcomm активно работает над созданием высокопроизводительных и энергоэффективных решений для центров обработки данных.
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Согласно информации из вакансии, Qualcomm разрабатывает платформы на базе своих процессоров Snapdragon SoC. Эти решения будут включать в себя не только аппаратные компоненты, но и программное обеспечение, справочные материалы, и другие ресурсы для разработчиков.
Кроме того, компания уже создала команду Qualcomm Data Center, которая занимается проектированием решений для серверов, предназначенных для работы в центрах обработки данных. Есть предположение, что Qualcomm может использовать высокоэффективные ядра, разработанные ее подразделением Nuvia, для этих серверных решений. До этого Nuvia занималась созданием процессоров для серверов, а позже была приобретена Qualcomm.