Qualcomm начала поиск специалиста для разработки серверных процессоров

Согласно информации из вакансии, Qualcomm разрабатывает платформы на базе своих процессоров Snapdragon SoC. Эти решения будут включать в себя не только аппаратные компоненты, но и программное обеспечение, справочные материалы, и другие ресурсы для разработчиков.

Кроме того, компания уже создала команду Qualcomm Data Center, которая занимается проектированием решений для серверов, предназначенных для работы в центрах обработки данных. Есть предположение, что Qualcomm может использовать высокоэффективные ядра, разработанные ее подразделением Nuvia, для этих серверных решений. До этого Nuvia занималась созданием процессоров для серверов, а позже была приобретена Qualcomm.