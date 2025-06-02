Qualcomm начала тестирование Snapdragon X2 Elite с 18 ядрами и 64 ГБ ОЗУ

Кроме того, процессор тестируется с конфигурацией до 64 ГБ оперативной памяти, что редкость для большинства ноутбуков, за исключением мощных рабочих станций и игровых моделей. Ранее сообщалось о тестах с 48 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ в формате «система в пакете» (SiP), что ускоряет передачу данных и снижает энергопотребление за счет интеграции компонентов.

Есть информация, что Qualcomm экспериментирует с продвинутыми системами охлаждения, включая жидкостный радиатор на 120 мм, что намекает на возможное использование чипа в настольных ПК или даже серверах. Это отличает Snapdragon X2 Elite от предшественника, который был ориентирован в основном на ноутбуки.