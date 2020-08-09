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Qualcomm настаивает на продаже чипов для смартфонов Huawei

Компания считает, что это негативно сказывается и на американской стороне
Несмотря на то, что на данный момент санкции США против Huawei все еще имеют место быть, компания Qualcomm настаивает на продаже чипов для смартфонов китайской компании. Об этом пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на предоставленные в презентационных материалах Qualcomm данные.

Сообщается, что представители Qualcomm отстаивают в американском правительстве возможность осуществить санкционные послабления в отношении китайского технологического гиганта Huawei. Так, компания считает, что меры, которые предприняты США в отношении Huawei, негативно влияют и на американскую сторону. В частности, из-за запрета отгрузки чипов для смартфонов Huawei власти США ограничивают разработчиков в доступе к рынку, объем которого достигает 8 млрд долларов в год. Таким образом, данный рынок может быть полностью предоставлен конкурентам, в числе которых южнокорейская компания Samsung и тайваньская MediaTek.

В связи с чем Qualcomm настаивает на продаже чипов для смартфонов Huawei. На данный момент о том, что на этот счет думает правительство страны - неизвестно.

Автор: Лилик Ми