Сообщается, что представители Qualcomm отстаивают в американском правительстве возможность осуществить санкционные послабления в отношении китайского технологического гиганта Huawei. Так, компания считает, что меры, которые предприняты США в отношении Huawei, негативно влияют и на американскую сторону. В частности, из-за запрета отгрузки чипов для смартфонов Huawei власти США ограничивают разработчиков в доступе к рынку, объем которого достигает 8 млрд долларов в год. Таким образом, данный рынок может быть полностью предоставлен конкурентам, в числе которых южнокорейская компания Samsung и тайваньская MediaTek.

В связи с чем Qualcomm настаивает на продаже чипов для смартфонов Huawei. На данный момент о том, что на этот счет думает правительство страны - неизвестно.