Qualcomm оказалась лидером в сфере умных очков

Опубликовано 31 июля 2025, 16:311 мин.
Qualcomm оказалась лидером в сфере умных очковЕё чипы используют Meta*, Oakley и Xiaomi
Qualcomm становится ключевым игроком на рынке умных очков. Её чипы Snapdragon используются в устройствах таких брендов, как Meta*, Oakley, Ray-Ban и Xiaomi. Эксперты считают, что именно Qualcomm сейчас получает наибольшую выгоду от роста интереса к носимым ИИ-гаджетам.
© Ferra.ru
По словам аналитика Рэя Вана, Qualcomm — «лучший выбор на данный момент» для производителей умных очков. Компания активно развивает направление XR (дополненной и смешанной реальности): уже 19 моделей с её чипами находятся в производстве у партнёров по всему миру.
Особой популярностью пользуются ИИ-очки от Meta*, выпущенные в сотрудничестве с Oakley и Ray-Ban — все они работают на платформе Snapdragon AR1 Gen 1. Успехом также пользуются и очки Xiaomi.
Глава Qualcomm Кристиано Амон заявил, что устройства с искусственным интеллектом — такие как умные часы, наушники и очки — становятся всё более независимыми от смартфонов, предлагая уникальные возможности.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена