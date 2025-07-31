Qualcomm оказалась лидером в сфере умных очков

По словам аналитика Рэя Вана, Qualcomm — «лучший выбор на данный момент» для производителей умных очков. Компания активно развивает направление XR (дополненной и смешанной реальности): уже 19 моделей с её чипами находятся в производстве у партнёров по всему миру.

Особой популярностью пользуются ИИ-очки от Meta*, выпущенные в сотрудничестве с Oakley и Ray-Ban — все они работают на платформе Snapdragon AR1 Gen 1. Успехом также пользуются и очки Xiaomi.

Глава Qualcomm Кристиано Амон заявил, что устройства с искусственным интеллектом — такие как умные часы, наушники и очки — становятся всё более независимыми от смартфонов, предлагая уникальные возможности.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена