Qualcomm опровергла обвинения Intel о высоком уровне возвратов ноутбуков

Опубликовано 18 декабря 2024, 07:301 мин.
Qualcomm опровергла обвинения Intel о высоком уровне возвратов ноутбуковКомпания утверждает, что её ноутбуки имеют более 4 звезд в отзывах
Qualcomm выступила с ответом на заявления сопредседателя Intel Мишель Джонстон Холтхаус, утверждавшей, что ноутбуки на базе процессоров Snapdragon имеют высокий уровень возвратов. Компания заявила, что устройства получают положительные отзывы от пользователей, а возвраты находятся в пределах нормы для отрасли.
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Процессоры Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus были представлены всего несколько месяцев назад и уже установлены в ряде моделей ноутбуков. Qualcomm отмечает, что устройства с этими чипсетами имеют рейтинг выше 4 звезд на популярных платформах, таких как Amazon, и получили награды от авторитетных изданий, включая TechRadar и Fast Company.
По словам представителя Qualcomm, уровень возвратов этих ноутбуков не превышает отраслевые нормы, однако точные цифры не уточняются. Компания также подчеркнула, что чипсеты обеспечивают высокую производительность, сопоставимую с Apple Silicon, и длительное время автономной работы, что делает их конкурентами MacBook.