Qualcomm опровергла обвинения Intel о высоком уровне возвратов ноутбуков

Процессоры Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus были представлены всего несколько месяцев назад и уже установлены в ряде моделей ноутбуков. Qualcomm отмечает, что устройства с этими чипсетами имеют рейтинг выше 4 звезд на популярных платформах, таких как Amazon, и получили награды от авторитетных изданий, включая TechRadar и Fast Company.

По словам представителя Qualcomm, уровень возвратов этих ноутбуков не превышает отраслевые нормы, однако точные цифры не уточняются. Компания также подчеркнула, что чипсеты обеспечивают высокую производительность, сопоставимую с Apple Silicon, и длительное время автономной работы, что делает их конкурентами MacBook.