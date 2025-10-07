Qualcomm оспорит иск на £480 млн в Великобритании по роялти для смартфонов

Иск инициирован британской потребительской организацией Which?, которая заявляет, что около 29 миллионов покупателей iPhone и устройств Samsung с 2015 года имеют право на компенсацию. По версии организации, Qualcomm требовала выплаты роялти даже в тех случаях, когда чипы компании не использовались в устройстве, что, по мнению истцов, создавало «приватный налог» для повышения прибыли и стоимости гаджетов.

Юристы Qualcomm заявляют, что иск неверно описывает их долгосрочную практику лицензирования стандартных патентов. Компания утверждает, что производители должны приобретать лицензии на патенты перед покупкой чипов, и отвергает обвинения в злоупотреблении влиянием, отмечая, что Apple и Samsung обладают значительной покупательской силой.