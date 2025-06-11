Qualcomm откроет центр ИИ во Вьетнаме

Опубликовано 11 июня 2025, 21:291 мин.
Qualcomm откроет центр ИИ во ВьетнамеСтавка на цифровизацию
Qualcomm запустила вьетнамский центр исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ). Новый проект нацелен на развитие технологий генеративного ИИ и интеллектуальных агентов, которые будут применяться в смартфонах, компьютерах, устройствах дополненной реальности, автомобилях и системах Интернета вещей.
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Компания отмечает, что открытие центра поддерживает стратегические направления Вьетнама, включая развитие искусственного интеллекта, цифровую трансформацию и полупроводниковую промышленность. Особое внимание планируется уделять передаче технологий, сотрудничеству с локальной экосистемой и развитию кадрового потенциала внутри страны.
В рамках визита президента по глобальным вопросам Qualcomm Алекса Роджерса во Вьетнам состоялась встреча с новым главой государства То Ламом. Вьетнамский лидер выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Qualcomm в стране, включая инвестиции в полупроводники и цифровую инфраструктуру.