Qualcomm откроет центр ИИ во Вьетнаме

Компания отмечает, что открытие центра поддерживает стратегические направления Вьетнама, включая развитие искусственного интеллекта, цифровую трансформацию и полупроводниковую промышленность. Особое внимание планируется уделять передаче технологий, сотрудничеству с локальной экосистемой и развитию кадрового потенциала внутри страны.

В рамках визита президента по глобальным вопросам Qualcomm Алекса Роджерса во Вьетнам состоялась встреча с новым главой государства То Ламом. Вьетнамский лидер выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Qualcomm в стране, включая инвестиции в полупроводники и цифровую инфраструктуру.