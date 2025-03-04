Qualcomm подала новый иск против Arm

Предыдущий судебный процесс закончился тем, что Qualcomm удалось доказать свое право использовать технологии Nuvia в своих процессорах. Однако суд не смог вынести окончательное решение по вопросу о нарушении соглашения самой Nuvia. Arm намерена добиваться пересмотра дела, но судья уже предложила сторонам пройти процедуру обязательного урегулирования.

Новый иск Qualcomm касается требований к Arm по передаче определенных технических данных, необходимых для разработки процессоров на основе технологий Nuvia. По словам Qualcomm, Arm сознательно удерживала эти материалы, что мешало компании выполнять свои обязательства перед клиентами. Кроме того, Qualcomm утверждает, что Arm намеренно подорвала ее деловую репутацию, распространяя сомнительные заявления о судебном процессе среди партнеров и даже синхронизировав официальное уведомление о расторжении соглашения с ключевой презентацией Snapdragon Summit в 2024 году.

Ситуация осложняется слухами о том, что Arm планирует выпустить собственные процессоры для дата-центров. Это противоречит заявлениям главы Arm Рене Хааса, который в суде отрицал конкуренцию с Qualcomm. Факт разработки чипов ставит под угрозу отношения Arm с ее ключевыми клиентами и лицензиатами.