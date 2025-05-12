Qualcomm получила дополнительное время для решения по покупке Alphawave

Опубликовано 12 мая 2025, 19:301 мин.
Qualcomm получила дополнительное время для решения по покупке AlphawaveНовая дата — 27 мая
Британская полупроводниковая компания Alphawave IP Group сообщила, что срок, в течение которого Qualcomm должна принять решение о покупке, был продлен. Теперь окончательный срок определен на 27 мая. Обе компании продолжают переговоры о возможной сделке.
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Изначально Qualcomm должна была определиться до 29 апреля, однако затем срок был перенесен сначала на 12 мая, а теперь — ещё на две недели. Это дает сторонам больше времени на обсуждение условий возможного соглашения.
О намерении рассмотреть покупку Qualcomm заявила в начале апреля, однако никаких конкретных деталей о сумме или параметрах предложения представлено не было. Представители американского производителя микросхем подчеркнули, что пока нет уверенности в том, будет ли сделано окончательное предложение и каким оно может быть.