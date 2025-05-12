Qualcomm получила дополнительное время для решения по покупке Alphawave

Изначально Qualcomm должна была определиться до 29 апреля, однако затем срок был перенесен сначала на 12 мая, а теперь — ещё на две недели. Это дает сторонам больше времени на обсуждение условий возможного соглашения.

О намерении рассмотреть покупку Qualcomm заявила в начале апреля, однако никаких конкретных деталей о сумме или параметрах предложения представлено не было. Представители американского производителя микросхем подчеркнули, что пока нет уверенности в том, будет ли сделано окончательное предложение и каким оно может быть.