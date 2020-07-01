Qualcomm представила новые процессоры для "умных" часов впервые за многие годы

Одной из самых важных особенностей новых процессоров называется их “сверхнизкое энергопотребление”, благодаря которому сегмент Wear OS часов может стать полноценным конкурентом Apple Watch. По заверениям разработчиков, в состав новой платформы входят однокристальная система и интеллектуальный сопроцессор Always On. Также отдельно отмечается тот факт, что процессоры наконец-то перешли на 12-нм техпроцесс, что еще более положительно сказалось на их энергоэффективности.

Qualcomm уже успела заявить, что в новых процессорах производительность выросла более чем на 85%, если сравнивать с показателями Snapdragon Wear 3100. При этом показатель энергопотребления удалось снизить более чем на 25%. Что интересно, поставки Snapdragon Wear 4100+ и Snapdragon Wear 4100 производителям уже начались.