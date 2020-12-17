Qualcomm представила новый процессор для недорогих беспроводных наушников

Qualcomm QCC305x предназначен для беспроводных наушников среднего ценового сегмента, однако заявляются опции, присущие дорогим моделям. В частности, речь о поддержке технологии активного шумоподавления, а также совместимости с голосовыми помощниками. Новинка оснащена четырьмя ядрами, стандартом Bluetooth LE Audio, для которого характерно низкое энергопотребление. Сообщается и о наличии поддержки технологии Active Noise Cancellation.