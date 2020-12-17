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Qualcomm представила новый процессор для недорогих беспроводных наушников
Qualcomm QCC305x
В последнее время Qualcomm богата на анонсы. Сперва компания представила флагманскую платформу Snapdragon 888, затем процессор среднего класса Snapdragon 678. Сейчас же дошла очередь до нового процессора для недорогих беспроводных наушников - QCC305x.
Qualcomm QCC305x предназначен для беспроводных наушников среднего ценового сегмента, однако заявляются опции, присущие дорогим моделям. В частности, речь о поддержке технологии активного шумоподавления, а также совместимости с голосовыми помощниками. Новинка оснащена четырьмя ядрами, стандартом Bluetooth LE Audio, для которого характерно низкое энергопотребление. Сообщается и о наличии поддержки технологии Active Noise Cancellation.
Предполагается, что процессор будет использоваться в наушниках, стоимость которых не превышает 175 долларов. Причем за эту цену пользователи, как ожидается, смогут получить функциональность более дорогой гарнитуры.