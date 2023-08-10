Qualcomm смогла разогнать 5G до безумных 7,5 Гбит/сек

Их флагманская система Snapdragon X75 5G Modem-RF показала поразительную скорость загрузки в 7,5 Гбит/сек, используя диапазон sub-6GHz.

Данная модель модема была представлена на выставке MWC ранее в этом году и является преемником X70, который можно найти в устройствах на базе Snapdragon 8 Gen 2, таких как Galaxy S23.

Тестирование проводилось на автономной 5G-сети. Для достижения такой высокой скорости было использовано 300 МГц спектра с четырьмя каналами агрегации и четырьмя TDD-каналами. Всё это позволило Snapdragon X75 показать такой впечатляющий результат.

Как это работает? Qualcomm объяснила, что объединение 4 TDD-каналов позволяет операторам комбинировать различные активы из доступных им спектров, что в свою очередь увеличивает скорость передачи данных.

Использование 1024 QAM вместо 256 QAM также улучшает эффективность, так как в каждую передачу включается больше данных.

Компания утверждает, что новый модем Snapdragon X75 обеспечит пользователям лучший опыт, более быстрые скорости загрузки и лучшую эффективность сети. Первые смартфоны с этим модемом появятся во II половине 2023 года.