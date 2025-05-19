Qualcomm вернется на рынок дата-центров с CPU, совместимыми с чипами Nvidia

Хотя Nvidia доминирует в сегменте ИИ благодаря своим GPU, для полноценной работы такие чипы требуют пары с CPU. До сих пор на этом рынке лидировали Intel и AMD. Nvidia также представила собственный CPU под названием Grace, разработанный на базе архитектуры Arm.

Qualcomm уже предпринимала попытки выйти на рынок дата-центров в 2010-х, создав процессор на архитектуре Arm. Однако из-за финансовых ограничений и юридических трудностей проект был приостановлен.

Ситуация изменилась после того, как в 2021 году Qualcomm приобрела команду бывших инженеров Apple, занимавшихся разработкой чипов. Недавно стало известно, что Qualcomm заключила соглашение с саудовской компанией Humain, специализирующейся на ИИ, для совместной разработки процессоров.

Теперь Qualcomm заявила, что ее будущие CPU будут поддерживать интеграцию с архитектурой Nvidia на уровне серверных стоек. Это позволит объединять процессоры и графические ускорители для более эффективной и быстрой работы в задачах ИИ, сохраняя при этом энергоэффективность.