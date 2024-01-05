Qualcomm, вместе с Samsung и Google, создала процессор для аналогов шлема Apple Vision Pro

Это сотрудничество объединило три ведущие компании в индустрии, и уже в ближайшем будущем ожидается появление устройства XR от Samsung.

Snapdragon XR2+ Gen 2 представляет собой незначительное улучшение по сравнению с оригинальным XR2 Gen 2. Он обеспечивает увеличение частоты GPU на 15% и частоты CPU на 20%, а также поддерживает разрешение 4.3k на каждый глаз.

Кроме того, новый процессор поддерживает одновременную работу более 12 камер.

Qualcomm подтвердила, что Samsung работает над устройством XR, и учитывая предыдущее сотрудничество Samsung и Google над WearOS, предполагается, что Google может сосредоточиться на программной части проекта.

Учитывая, что VR-гарнитуры, такие как Quest 2 и Quest 3, обычно работают на Android, логично предположить, что Google захочет активнее участвовать в развивающейся индустрии XR.

Также сообщается, что HTC Vive, Immersed и Play for Dream (ранее YVR) работают над устройствами XR, и первые из них могут появиться к концу 2024 года. Еще один неуказанный производитель также планирует представить свое устройство в ближайшем будущем.