Qualcomm выбрала TSMC для массового производства Snapdragon 8 Elite Gen 2

Опубликовано 27 декабря 2024, 22:111 мин.
Qualcomm выбрала TSMC для массового производства Snapdragon 8 Elite Gen 2Samsung не смогла выиграть тендер на производство чипа
Компания Qualcomm объявила, что ее чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет эксклюзивно производиться на улучшенном 3-нм процессе «N3P» компании TSMC. Это решение стало следствием проблем Samsung с ее 3-нм технологией, что заставило Qualcomm отказаться от планов работать с корейской компанией.
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Samsung пыталась получить заказ на производство нового чипсета, однако не смогла выполнить требования Qualcomm. Проблемы с выходом на стабильный уровень производства и низкая производительность её 3-нм технологии сыграли ключевую роль в потере этого контракта. В то время как TSMC добилась успешных результатов с её 3-нм процессом, компания Samsung не смогла уверить Qualcomm в своих возможностях.
Согласно слухам, Qualcomm также не разместит заказы на другой чипсет Snapdragon 8s Elite у Samsung, что ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество с этим производителем. Напротив, TSMC продолжит производить чипы для Qualcomm, что позволит ускорить разработку и усилить конкурентные позиции компании на фоне новых продуктов от Apple.