Qualcomm выбрала TSMC для массового производства Snapdragon 8 Elite Gen 2

Samsung пыталась получить заказ на производство нового чипсета, однако не смогла выполнить требования Qualcomm. Проблемы с выходом на стабильный уровень производства и низкая производительность её 3-нм технологии сыграли ключевую роль в потере этого контракта. В то время как TSMC добилась успешных результатов с её 3-нм процессом, компания Samsung не смогла уверить Qualcomm в своих возможностях.

Согласно слухам, Qualcomm также не разместит заказы на другой чипсет Snapdragon 8s Elite у Samsung, что ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество с этим производителем. Напротив, TSMC продолжит производить чипы для Qualcomm, что позволит ускорить разработку и усилить конкурентные позиции компании на фоне новых продуктов от Apple.