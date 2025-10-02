Qualcomm выпустит Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 2-нм техпроцессе Samsung

Опубликовано 02 октября 2025, 16:111 мин.
Qualcomm выпустит Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 2-нм техпроцессе SamsungЧипсет находится на стадии пробного производства
Компания Qualcomm рассматривает возможность использования 2-нанометрового процесса Samsung для производства части тиража своего флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5. В настоящее время пробная сборка процессоров по этой технологии уже началась.
Основное производство нового чипсета осуществляется на мощностях TSMC с применением 3-нанометровой технологии N3P. Однако параллельно ведётся работа над версией с использованием более совершенного 2-нанометрового процесса Samsung с архитектурой GAA.
По имеющимся данным, решение о массовом производстве будет принято после достижения стабильного выхода годных чипов на уровне 70%. На текущий момент этот показатель у Samsung составляет около 50%, что недостаточно для крупносерийного выпуска.
Если стороны смогут договориться, то 2-нанометровая версия Snapdragon 8 Elite Gen 5 может быть установлена в смартфон Galaxy Z Flip.