Qualcomm займется вопросом покупки Intel после выборов президента США — в ноябре

По информации источников Bloomberg, производитель чипов для смартфонов хочет дождаться итогов выборов, чтобы получить более четкое представление о будущем политическом курсе страны.

Это связано с возможными изменениями в антимонопольной политике и отношениях США с Китаем, что может напрямую повлиять на исход потенциальной сделки.

Покупка Intel, как предполагается, может быть выгоднее для Qualcomm в начале 2025 года, когда стоимость компании может снизиться из-за ожиданий не слишком успешного финансового отчета.

Qualcomm также, возможно, уже консультировалась с антимонопольными органами Китая, чтобы оценить риски сделки, однако официального подтверждения этой информации нет.