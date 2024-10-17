Qualcomm займется вопросом покупки Intel после выборов президента США — в ноябре

Опубликовано 17 октября 2024, 07:151 мин.
Qualcomm займется вопросом покупки Intel после выборов президента США — в ноябреВ больших делах замешана большая политика
Компания Qualcomm не отказалась от идеи покупки Intel и планирует рассмотреть этот вопрос после президентских выборов в США в ноябре.
По информации источников Bloomberg, производитель чипов для смартфонов хочет дождаться итогов выборов, чтобы получить более четкое представление о будущем политическом курсе страны.
Это связано с возможными изменениями в антимонопольной политике и отношениях США с Китаем, что может напрямую повлиять на исход потенциальной сделки.
Покупка Intel, как предполагается, может быть выгоднее для Qualcomm в начале 2025 года, когда стоимость компании может снизиться из-за ожиданий не слишком успешного финансового отчета.
Qualcomm также, возможно, уже консультировалась с антимонопольными органами Китая, чтобы оценить риски сделки, однако официального подтверждения этой информации нет.