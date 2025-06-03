Наука и технологии
Опубликовано 03 июня 2025, 12:00
1 мин.

Qwant потребовала от регулятора Франции наказать Microsoft за ухудшение поиска

Французский поисковик жалуется на качество Bing
Французская компания Qwant обратилась в антимонопольный регулятор Франции с просьбой принять временные меры против Microsoft. Qwant утверждает, что из-за действий американского гиганта качество результатов поиска на их платформе значительно ухудшилось. В частности, речь идет о том, что Qwant долгое время использовал технологию Microsoft Bing, чтобы предоставлять поисковые данные, и теперь считает, что Microsoft злоупотребляет своим положением на рынке.
Qwant потребовала от регулятора Франции наказать Microsoft за ухудшение поиска

© Ferra.ru

Регулятор уже собирает мнения других поисковых систем и планирует к сентябрю решить, стоит ли вводить временные ограничения для Microsoft и начинать официальное расследование. Временные меры принимаются лишь в случае, если доказано, что компания злоупотребляет доминирующим положением и это приводит к серьезному и немедленному ущербу для жалобщика.

Представители как французского регулятора, так и Qwant отказались от комментариев по этому поводу. В Microsoft ситуацию назвали необоснованной и сообщили о полном сотрудничестве с регулятором.

Малые европейские поисковики часто используют технологии крупных компаний, таких как Microsoft, для обработки поисковых запросов и новостей. При этом они опасаются, что Microsoft может прекратить предоставлять эти услуги, что серьезно навредит их работе.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Microsoft
,
#франция
,
#поиск