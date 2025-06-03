Qwant потребовала от регулятора Франции наказать Microsoft за ухудшение поиска

Регулятор уже собирает мнения других поисковых систем и планирует к сентябрю решить, стоит ли вводить временные ограничения для Microsoft и начинать официальное расследование. Временные меры принимаются лишь в случае, если доказано, что компания злоупотребляет доминирующим положением и это приводит к серьезному и немедленному ущербу для жалобщика.

Представители как французского регулятора, так и Qwant отказались от комментариев по этому поводу. В Microsoft ситуацию назвали необоснованной и сообщили о полном сотрудничестве с регулятором.

Малые европейские поисковики часто используют технологии крупных компаний, таких как Microsoft, для обработки поисковых запросов и новостей. При этом они опасаются, что Microsoft может прекратить предоставлять эти услуги, что серьезно навредит их работе.