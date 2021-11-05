«Рабочего» муравья от «королевского» отличает всего лишь один ген

«Рабочего» муравья от «королевского» отличает всего лишь один генУдивительные свойства генетики
Оказалось, что результат социальных конфликтов у муравьёв вида Harpegnathos saltator способен «переключить» их с рабочего на королевский статус.
И именно белок Kr-h1 удерживает насекомых в рамках той роли, которая соответствует им.
Этот белок регулирует различные гены у рабочих и геймеров и не дает муравьям вести «социально неприемлемое» поведение <...> Другими словами, Kr-h1 необходим для поддержания границ между социальными кастами и для обеспечения того, чтобы рабочие продолжали работать, в то время как прошедшие геймергейт продолжают действовать как королевы.
Свежее открытие важно в первую очередь потому, что оно позволяет науке понять, насколько важную роль играют социально регулируемые гормоны и генная регуляция в способности мозга животных переключаться с одного генетического режима и социальной касты на другой.