«Рабочего» муравья от «королевского» отличает всего лишь один ген

Этот белок регулирует различные гены у рабочих и геймеров и не дает муравьям вести «социально неприемлемое» поведение <...> Другими словами, Kr-h1 необходим для поддержания границ между социальными кастами и для обеспечения того, чтобы рабочие продолжали работать, в то время как прошедшие геймергейт продолжают действовать как королевы.