Рабочие Samsung начали трехдневную забастовку из-за зарплат и льгот

Акция может повлиять на производство чипов памяти, поскольку Samsung Electronics является мировым лидером в этой области. Тысячи рабочих в дождевиках и с ленточками «Боремся вместе» собрались у завода по производству полупроводников в Хвасоне, к югу от Сеула.

Переговоры руководства Samsung с профсоюзом с января не увенчались успехом. Стороны не смогли договориться о соцпакете, а предложение о повышении зарплаты на 5,1% было отвергнуто работниками. По данным профсоюза, к забастовке присоединились около 5200 сотрудников производственных, сборочных и инженерных подразделений.

Профсоюз, в котором состоит более 30 000 человек (больше пятой части всего персонала Samsung), объявил о трехдневной забастовке на прошлой неделе, назвав ее крайним средством после провала переговоров. Это произошло после однодневной забастовки в июне, первой подобной акции солидарности в компании, которая десятилетиями избегала профсоюзов.

Работники отвергли предложение о повышении зарплаты на 5,1%, выдвинув требования, включающие увеличение ежегодного отпуска и прозрачные премии по результатам работы.

Компания отказался от комментариев.