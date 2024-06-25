Опубликовано 25 июня 2024, 10:30
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Работа на первом месте, жизнь — на втором: раскрыт подход китайских IT-компанийВ условиях конкурентной борьбы
В ходе недавней видеоконференции основатель JD.com Ричард Лю предостерег сотрудников от «не того приоритета» между работой и личной жизнью, заявив, что тем, кто «ставит жизнь на первое место, а работу — на второе», в компании не рады. Такая жесткая позиция отражает более широкую тенденцию в китайском технологическом секторе.
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Такие крупные компании, как Alibaba и Tencent, уволили десятки тысяч сотрудников с 2021 года. Теперь эти компании ищут более молодых и дешевых работников и настаивают на более продолжительном рабочем дне для нынешнего персонала, пишут СМИ.
Пожилые технологические специалисты, особенно старше 35 лет, подвергаются наибольшему риску увольнения и с трудом находят новую работу. Работодатели часто воспринимают их как дорогостоящих и менее адаптируемых из-за семейных обязанностей.
Неустанное стремление к продуктивности меняет ландшафт китайской технологической индустрии, пишут эксперты, вызывая «опасения по поводу долгосрочного благополучия ее сотрудников».