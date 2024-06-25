Такие крупные компании, как Alibaba и Tencent, уволили десятки тысяч сотрудников с 2021 года. Теперь эти компании ищут более молодых и дешевых работников и настаивают на более продолжительном рабочем дне для нынешнего персонала, пишут СМИ.

Пожилые технологические специалисты, особенно старше 35 лет, подвергаются наибольшему риску увольнения и с трудом находят новую работу. Работодатели часто воспринимают их как дорогостоящих и менее адаптируемых из-за семейных обязанностей.

Неустанное стремление к продуктивности меняет ландшафт китайской технологической индустрии, пишут эксперты, вызывая «опасения по поводу долгосрочного благополучия ее сотрудников».