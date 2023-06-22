«Работа — не волк»: Россияне не любят работать и считают работу вредной, показал соцопрос

Большинство россиян (65%) считают, что работа негативно влияет на их здоровье. Это выяснилось в опросе страховой компании «Росгосстрах» и центра «Зарплаты.ру». Работники в юриспруденции и строительстве чаще всего говорят о вреде для физического здоровья, а специалисты в образовании жалуются на негативное влияние на психическое состояние. Они связывают эти проблемы со стрессом, болями в спине и ногах, усталостью и проблемами со зрением. Основные факторы, влияющие на здоровье, считаются сидячей работой, напряжённостью, ранними подъёмами, токсичными коллегами и неправильным питанием.

В опросе участвовали 2180 россиян. 29% заявили, что работа отрицательно влияет на их физическое и психическое состояние. Каждый четвёртый (25%) отметил вред для физического здоровья, а 11% пожаловались на проблемы с психическим здоровьем. Работники в юриспруденции (75%) и строительстве (50%) чаще всего отмечают негативное влияние на физическое состояние, а специалисты в образовании (33%) жалуются на вред для психического здоровья.

Исследования также показывают, что многие люди сталкиваются с проблемами на работе, такими как чувство неуверенности и нереализованности, конфликты с коллегами и руководителями. В последние годы сокращения и перестройки во многих компаниях привели к ухудшению ситуации. Страх потерять работу и нестабильность также усугубляют тревожные ощущения. В таких ситуациях важно заботиться о здоровье сотрудников и предоставлять поддержку, например, через программы ДМС и другие формы помощи.

Когда мы сталкиваемся с проблемами на работе, важно находить баланс между работой и личной жизнью. Нам нужно научиться отключаться от работы, не работать в выходные и в отпуске, чтобы сохранить наше личное благополучие. Важно находить время для отдыха и хобби, чтобы снизить уровень стресса. Это поможет нам сохранить здоровье и благополучие в разных аспектах жизни.