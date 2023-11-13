Работа приложения ПСБ восстановлена после сбоя

22:11, 13 ноября 2023
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Работа приложения ПСБ восстановлена после сбояКоторый произошел в первой половине дня 13 октября
После непродолжительного периода отключения, приложение ПСБ для смартфонов восстановило свою работу
Пресс-служба Промсвязьбанка подтвердила, что их мобильное приложение полностью функционирует в обычном режиме. Ранее, в начале недели, некоторые клиенты столкнулись с трудностями при использовании приложения и сайта банка, что отразилось в жалобах на специализированных ресурсах. К середине дня было зафиксировано 164 таких жалобы.
Однако, согласно сообщению от пресс-службы, проблемы были временными, и в настоящее время мобильное приложение функционирует без сбоев, предоставляя пользователям полный доступ ко всем своим возможностям.