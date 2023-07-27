Работа в IT признана самой престижной по мнению россиян

Россияне предпочитают работу программистов и IT-специалистов, считая её самой престижной, как сообщают СМИ, ссылаясь на опрос Superjob, который помог нам в этом исследовании.

На первом месте по престижности трудятся программисты и IT-специалисты с 18% голосов респондентов. Врачи занимают второе место с результатом 12%, включая хирургов и стоматологов. Третье место заняли военнослужащие с 7% поддержки.

Главными факторами, влияющими на престижность профессии, стали высокая зарплата (57%) и уважение общества (29%), согласно опросу Superjob.

Согласно СМИ, результаты опроса можно объяснить тем, что профессии программистов и IT-специалистов часто упоминаются в СМИ и соцсетях благодаря их высокой зарплате и льготам от правительства. Врачи стали особенно популярны во время пандемии COVID-19, а интерес к военнослужащим возрос после начала Сирийской гражданской войны.

Заметим, что рейтинг ВЦИОМ также подтвердил высокую привлекательность профессий IT-специалистов и врачей, что дополнило выводы опроса Superjob.