Наука и технологии
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Работа вентиляторов PlayStation 5 будет улучшаться при помощи программных обновлений
Это явно что-то новенькое
Как стало известно, Sony решила прокачать систему охлаждения своей новой консоли по максимуму. В грядущей PlayStation 5 не только используют жидкий металл для снижения температуры разогнанного процессора, также будут улучшать работу вентиляторов при помощи программных обновлений.
О том, как будет работать кулер внутри консоли при разных сценариях использования, будет известно благодаря установленным датчикам температуры. Они будут обучаться, изучая как ведет себя PlayStation 5 при игре в различные игры, после чего компания будет анализировать собранную информацию и выпускать специальную прошивку. С ее помощью, Sony надеется оптимизировать охлаждение консоли, что в свою очередь увеличит жизненный цикл как приставки, так и ее комплектующих.
Напомним, что релиз PlayStation 5 в России состоится 19 ноября 2020 года. Цена консоли без дисковода составит 37,999 рублей, а за версию с оптическим приводом попросят 46,999 рублей.