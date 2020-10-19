Работа вентиляторов PlayStation 5 будет улучшаться при помощи программных обновлений

О том, как будет работать кулер внутри консоли при разных сценариях использования, будет известно благодаря установленным датчикам температуры. Они будут обучаться, изучая как ведет себя PlayStation 5 при игре в различные игры, после чего компания будет анализировать собранную информацию и выпускать специальную прошивку. С ее помощью, Sony надеется оптимизировать охлаждение консоли, что в свою очередь увеличит жизненный цикл как приставки, так и ее комплектующих.

Напомним, что релиз PlayStation 5 в России состоится 19 ноября 2020 года. Цена консоли без дисковода составит 37,999 рублей, а за версию с оптическим приводом попросят 46,999 рублей.