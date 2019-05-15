Работать и учиться оказалось смертельно опасно

Новое исследование учёных из Мичиганского университета показало, что стресс, вызванный интенсивной работой или учёбой, приводит к ускоренному сокращению длины теломеров и клеточному старению.

Теломеры — это концевые участки хромосом, которые выполняют защитную функцию. С каждым делением теломеры клетки укорачиваются, и в конечном итоге клетки начинают проявлять признаки старения. Фактически, длина теломер используются как индикатор клеточного старения.

В исследовании приняли участие 250 учащихся в интернатуре. Исследователи измерили длину теломер до и после обучения. Как оказалось, напряжённая учёба ускоряет старение ДНК примерно в шесть раз. Продолжительность такого обучения влияет на степень негативного эффекта. По мнению исследователей, такая зависимость может проявляться не только у интернов и врачей, н и других профессий, связанным с длительным стрессом. Речь идёт о непрекращающемся стрессе в течение нескольких недель или месяцев.