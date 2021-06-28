Работавшая в Ухане учёный назвала возможным усиление коронавируса в местной лаборатории

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Сегодня в 08:56
Работавшая в Ухане учёный назвала возможным усиление коронавируса в местной лабораторииНо это достаточно сложная с точки зрения бюрократии процедура
Учёный-вирусолог Даниэль Андерсон до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань. Она рассказала о возможной причине появления коронавируса.
Специалист заявила, что она считает происхождение инфекции природным. Но в то же время она не стала бы исключать и две популярные и связанные друг с другом теории: о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане и возможном его усилении внутри исследовательского центра, пишет Bloomberg.
К слову, работы по усилению инфекции требуют разрешения на многих уровнях, при этом стандарты научного сообщества и вовсе ограничивают подобные исследования.
Андерсон также отметила, что коронавирус SARS-CoV-1, спровоцировавший вспышку тяжёлого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищённые зоны.