Работавшая в Ухане учёный назвала возможным усиление коронавируса в местной лаборатории

Специалист заявила, что она считает происхождение инфекции природным. Но в то же время она не стала бы исключать и две популярные и связанные друг с другом теории: о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане и возможном его усилении внутри исследовательского центра, пишет Bloomberg.

К слову, работы по усилению инфекции требуют разрешения на многих уровнях, при этом стандарты научного сообщества и вовсе ограничивают подобные исследования.

Андерсон также отметила, что коронавирус SARS-CoV-1, спровоцировавший вспышку тяжёлого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищённые зоны.