Работник Facebook помог другу украсть Instagram-аккаунт

Дэнни Холлу, пользователь соцсети Instagram из Великобритании, имел короткий и запоминающийся ник @danny, из-за чего очень часто сталкивался с попыткой украсть у него аккаунт, пишет vc.ru. Для того, чтобы не потерять доступ к своему профилю, он использовал сложный пароль и установил двухфакторную аутентификацию.

27 сентября Дэнни столкнулся с неприятной неожиданностью: он не смог войти в собственный Instagram-аккаунт, а позже обнаружил, что он теперь принадлежит некоему пользователю из Лос-Анджелеса. Когда девушка настоящего владельца страницы @danny написала ее новому “хозяину”, последний ответил, что смог получить доступ к странице при помощи друга из Facebook.

В конечном итоге, Дэнни Холлу смог вернуть себе доступ к странице, а Instagram начала внутреннюю проверку по факту случившегося.