Работники Apple призвали отказаться от iPhone и Mac в знак протеста

Наука и технологии
Сегодня в 10:36
1 мин.
Работники Apple призвали отказаться от iPhone и Mac в знак протестаА также обратились к руководству компании со списком требований
Сотрудники Apple объединились в рамках забастовки против условий труда в компании. В рамках неё, помимо всего прочего, они призвали пользователей отказаться от покупки продукции IT-гиганта, в том числе iPhone и компьютеров Mac.
Заявление на эту тему впервые опубликовали в Twitter-аккаунте Apple Together. В нём работники Apple также требуют от руководства компании обеспечить оплачиваемый больничный, надлежащую психологическую помощь, а также уважительную рабочую обстановку.
Чтобы обеспечить свои претензии аргументной базой, они также создали специальный сайт. На нём выкладываются отчёты о нарушениях условий труда, дискриминациях по расовым и гендерным признакам. Там же можно найти открытые письма к руководству корпорации.
Напомним, что ранее Apple объявила о предоставлении каждому сотруднику выплаты в размере 1 тыс долларов. На эти деньги предлагается обустроить дома рабочее место.
Источник: Lenta.ru