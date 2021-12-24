Работники Apple призвали отказаться от iPhone и Mac в знак протеста

Заявление на эту тему впервые опубликовали в Twitter-аккаунте Apple Together. В нём работники Apple также требуют от руководства компании обеспечить оплачиваемый больничный, надлежащую психологическую помощь, а также уважительную рабочую обстановку.

Чтобы обеспечить свои претензии аргументной базой, они также создали специальный сайт. На нём выкладываются отчёты о нарушениях условий труда, дискриминациях по расовым и гендерным признакам. Там же можно найти открытые письма к руководству корпорации.

Напомним, что ранее Apple объявила о предоставлении каждому сотруднику выплаты в размере 1 тыс долларов. На эти деньги предлагается обустроить дома рабочее место.