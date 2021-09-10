Работники Microsoft продолжат работать из дома, несмотря на прежние планы вернуться в офис в октябре

Так, по словам представителей Microsoft, корпорация не просто отказалась от возвращения работников в офисы в начале октября, но и вовсе перестанет планировать единые подобные даты. Такое решение было принято в связи с непредсказуемостью пандемии COVID-19.

Теперь руководители редмондской компании будут ориентироваться на рекомендации, публикуемые министерством здравоохранения. И уже на основе этих данных объявлять о восстановлении офисной работы.

При этом сотрудники Microsoft получат 30 дней для того, чтобы подготовиться к переходу с онлайн работы на её офлайн-версию.

Все вышеописанные нововведения коснуться и сотрудников LinkedIn.