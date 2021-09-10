Работники Microsoft продолжат работать из дома, несмотря на прежние планы вернуться в офис в октябре

Наука и технологии
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Работники Microsoft продолжат работать из дома, несмотря на прежние планы вернуться в офис в октябреПока что у компании нет определённых сроков окончания такого формата работы
Уже 4 октября сотрудники Microsoft должны были вернуться в офис для возобновления офлайн-работы. Но, как оказалось, IT-гигант всё же отменил прежние планы.
Так, по словам представителей Microsoft, корпорация не просто отказалась от возвращения работников в офисы в начале октября, но и вовсе перестанет планировать единые подобные даты. Такое решение было принято в связи с непредсказуемостью пандемии COVID-19.
Теперь руководители редмондской компании будут ориентироваться на рекомендации, публикуемые министерством здравоохранения. И уже на основе этих данных объявлять о восстановлении офисной работы.
При этом сотрудники Microsoft получат 30 дней для того, чтобы подготовиться к переходу с онлайн работы на её офлайн-версию.
Все вышеописанные нововведения коснуться и сотрудников LinkedIn.