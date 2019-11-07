Работников РЖД пересадят на российскую мобильную операционную систему "Аврора"

Как стало известно, соглашение о соответствующем сотрудничестве заключили представители сразу нескольких компаний: директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин, генеральный директор "Открытой мобильной платформы" Павел Эйгес и генеральный директор "Отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем" Денис Трошанов.

”Сотрудничество сторон направлено на реализацию пилотных проектов по внедрению аппаратных решений для специализированных мобильных устройств работников РЖД на базе отечественной мобильной операционной системы. Для реализации соглашения в структуре холдинга создан центр компетенций для разработки перспективных решений на базе отечественной защищенной мобильной операционной системы "Аврора". В рамках проекта будет разработано специализированное прикладное программное обеспечение для решения задач инфраструктурного комплекса РЖД”, — говорится в сообщении госкорпорации.