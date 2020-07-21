Наука и технологии
Сегодня 14:30
Работу полноэкранного сканера отпечатков в смартфонах показали на видео
Данная технология уже готова к массовому производству
Подэкранные сканеры отпечатков пальцев начали стремительно завоевывать рынок смартфонов, все чаще появляясь в устройствах различных сегментов. Однако и эта технология не стоит на месте.Так, уже в скором времени на рынке начнут появляться смартфоны с полноэкранными сканерами отпечатков.
Так компания Tianma выпустила первое в мире полноэкранноэкранное решение TFP. Кроме того, компания также наглядно продемонстрировала работу полноэкранного сканера отпечатков в смартфонах на видео.
В качестве преимуществ данной технологии можно отнести повышенную интеграцию. В частности, прикасаясь к иконке защищенной отпечатком программы технология считает рисунок пальца и одновременно идентифицирует пользователя, благодаря чему исчезнет необходимость вводить пароль. В компании поделились, что на сегодняшний день технология уже может производиться массово.