Работу полноэкранного сканера отпечатков в смартфонах показали на видео

Так компания Tianma выпустила первое в мире полноэкранноэкранное решение TFP. Кроме того, компания также наглядно продемонстрировала работу полноэкранного сканера отпечатков в смартфонах на видео.

В качестве преимуществ данной технологии можно отнести повышенную интеграцию. В частности, прикасаясь к иконке защищенной отпечатком программы технология считает рисунок пальца и одновременно идентифицирует пользователя, благодаря чему исчезнет необходимость вводить пароль. В компании поделились, что на сегодняшний день технология уже может производиться массово.