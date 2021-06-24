Работу сверхурочно назвали фактором риска смерти

В частности, работа сверхурочно на протяжении длительного времени, согласно выводам исследователей, является фактором риска смерти от болезней сердечно-сосудистой системы и инсульта. Кроме того, сотрудники, которые работают полный день в компаниях, которые не уделяют внимание их психическому здоровью — имеют в три раза больше вероятности столкнуться с депрессией.

“Доказано, что компании, которые не вознаграждают или не признают своих сотрудников за тяжелый труд, предъявляют необоснованные требования к работникам и не предоставляют им автономию, подвергают своих сотрудников гораздо большему риску депрессии”, — сообщила ведущий автор данной работы Эми Задоу.