Наука и технологии
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Работу сверхурочно назвали фактором риска смерти

Работа в компании, которая не вознаграждает сотрудников за тяжелый труд приводит к депрессии
Ученые Университета Южной Австралии провели исследование, направленное на выяснение влияния обстановки на работе на здоровье сотрудников. Как выяснилось, работа сверхурочно негативно отражается на состоянии.
Работу сверхурочно назвали фактором риска смерти

В частности, работа сверхурочно на протяжении длительного времени, согласно выводам исследователей, является фактором риска смерти от болезней сердечно-сосудистой системы и инсульта. Кроме того, сотрудники, которые работают полный день в компаниях, которые не уделяют внимание их психическому здоровью — имеют в три раза больше вероятности столкнуться с депрессией.

Доказано, что компании, которые не вознаграждают или не признают своих сотрудников за тяжелый труд, предъявляют необоснованные требования к работникам и не предоставляют им автономию, подвергают своих сотрудников гораздо большему риску депрессии”, — сообщила ведущий автор данной работы Эми Задоу.