Работу сверхурочно назвали фактором риска смерти

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Работу сверхурочно назвали фактором риска смертиРабота в компании, которая не вознаграждает сотрудников за тяжелый труд приводит к депрессии
Ученые Университета Южной Австралии провели исследование, направленное на выяснение влияния обстановки на работе на здоровье сотрудников. Как выяснилось, работа сверхурочно негативно отражается на состоянии.
В частности, работа сверхурочно на протяжении длительного времени, согласно выводам исследователей, является фактором риска смерти от болезней сердечно-сосудистой системы и инсульта. Кроме того, сотрудники, которые работают полный день в компаниях, которые не уделяют внимание их психическому здоровью — имеют в три раза больше вероятности столкнуться с депрессией.
“Доказано, что компании, которые не вознаграждают или не признают своих сотрудников за тяжелый труд, предъявляют необоснованные требования к работникам и не предоставляют им автономию, подвергают своих сотрудников гораздо большему риску депрессии”, — сообщила ведущий автор данной работы Эми Задоу.