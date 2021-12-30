Ради безопасности отозвали более 470 тыс автомобилей компании Илона Маска

Наука и технологии
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Ради безопасности отозвали более 470 тыс автомобилей компании Илона МаскаИ с чем это связано
Компания Tesla отзывает более 470 тыс своих автомобилей из-за проблем с безопасностью. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, большая часть из них по причине проблем с камерами заднего вида, а оставшаяся отзывается из-за неисправностей с защелкой переднего капота.
В отношении Tesla Model 3 НАБДД заявляет, что проблема связана со жгутом проводов для камеры заднего вида, который “может быть поврежден при открытии и закрытии крышки багажника, что препятствует отображению изображения с камеры заднего вида”.
На Model S проблемы с защелкой переднего капота могут привести к тому, что багажник может неожиданно открыться во время движения автомобиля, что закроет обзор водителю, увеличивая риск аварии.
Ранее НАБДД заявила, что проводит расследование в отношении Tesla в связи с обновлением, которое позволяло пассажирам переднего ряда играть на центральном дисплее во время движения автомобиля. Tesla уже убрала данную функцию.
Источник: ARS Technica