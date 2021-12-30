Ради безопасности отозвали более 470 тыс автомобилей компании Илона Маска

В отношении Tesla Model 3 НАБДД заявляет, что проблема связана со жгутом проводов для камеры заднего вида, который “может быть поврежден при открытии и закрытии крышки багажника, что препятствует отображению изображения с камеры заднего вида”.

На Model S проблемы с защелкой переднего капота могут привести к тому, что багажник может неожиданно открыться во время движения автомобиля, что закроет обзор водителю, увеличивая риск аварии.

Ранее НАБДД заявила, что проводит расследование в отношении Tesla в связи с обновлением, которое позволяло пассажирам переднего ряда играть на центральном дисплее во время движения автомобиля. Tesla уже убрала данную функцию.