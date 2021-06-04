Так, согласно опубликованным данным, провериться у специалиста следует, если кончики пальцев начали расширяться и толстеть. Дело в том, что легкие способствуют выработке ряда химических элементов, которые приводят к притоку крови к кончикам пальцев. Исследователи отметили, что порядка 80% людей с такими пальцами сталкиваются впоследствии с раком легких.

Кроме того, обратить внимание следует и на ногтевую пластину. В частности, насторожить должно то, что кожа близи ногтей стала блестящей, тогда как сами ногти изогнутыми и выпуклыми при рассмотрении сбоку.

Однако увеличение размеров кончиков пальцев может происходить не только ввиду наличия онкологического заболевания. Такие изменения могут возникать и при сердечной инфекции, пороке сердца, а также хронический инфекциях легких.

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