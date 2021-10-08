Рак начали выявлять по выдоху

В рамках такого анализа специалисты прибегают к использованию метода спектроскопии, благодаря которому можно разглядеть уникальные следы отдельных разновидностей молекул. Выяснилось, что порядка восьми диапазонов спектров содержат различия у больных и здоровых людей. В частности, у первых наблюдается дисбаланс метаболитов. Предполагается, что пять метаболитов представляют из себя продукты жизнедеятельности бактерий.

“Мы пока не знаем, что это за бактерии. У нас есть только кандидаты на эту роль. Они поселяются в мочеполовой системе и очень медленно, десятилетиями, растут. У части населения они провоцируют онкологию”, — поделился Аполонский.

Результаты такого анализа могут указывать на рак или на высокие риски его развития.