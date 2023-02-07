Рак научились лечить при помощи молекулярного якоря

Специалисты выяснили, что иммунные клетки с молекулярным якорем куда эффективнее обнаруживают и уничтожают раковые клетки любого типа.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Biotechnology, представляет собой модификацию иммунотерапии химерными антигенными рецепторами (CAR), которая основана на использовании CAR для распознавания злокачественных клеток.

Напомним, что CAR — это такой тип белка, который сочетает в себе фрагменты антител и домены, активирующие иммунную систему для избирательного связывания с определёнными антигенами.

Ранее учёные добавляли CAR на поверхность иммунных клеток, что приносило некоторый успех в лечении раковых заболеваний. Например, таких как лейкемия.

Свежая же научная работа продвинула этот подход на шаг вперед. В первую очередь благодаря тому, что нашла способ закрепления молекулы CAR внутри иммунных клеток, позволив им активироваться и начать убивать рак более эффективно.

https://www.nature.com/articles/s41587-022-01650-2