Рак простаты научились лечить на поздних стадиях

Успешность разработки подтверждает и тот факт, что Европейская комиссия одобрила применение препарата. Он будет выступать в качестве решения для пациентов с поздней стадией опухоли, не реагирующей на другие виды терапии.

По данным исследователей, Pluvicto был протестирован в ходе клинических испытаний на добровольцах в клинике атомной медицины факультетской больницы Оломоуца. При этом точная дата его широкого применения всё ещё остаётся неизвестной.

Напомним, что ранее, в ноябре, исследователи из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии открыли низкомолекулярное соединение под названием HA15. Оно оказалось крайне эффективным не только в лечении COVID-19, но и в борьбе с раком.