Ракета Atlas V вывела на орбиту вторую партию спутников Amazon Kuiper

Изначально запуск планировался на 16 июня, но его перенесли на неделю из-за технической неполадки с двигателем ракеты. Первая партия спутников — тоже из 27 единиц — была отправлена на орбиту 28 апреля, а еще раньше, в октябре 2023 года, Amazon запустила два прототипа.

В перспективе компания намерена создать полную группировку из более чем 3 200 спутников, для чего потребуется около 80 запусков. Большую часть доставок на орбиту будет обеспечивать United Launch Alliance (ULA), на чьей ракете и прошел последний старт. Amazon уже заключила договор на восемь запусков Atlas V и 38 запусков с его преемником — Vulcan Centaur. Также в программе участвуют ракеты SpaceX, Blue Origin и европейская Arianespace.