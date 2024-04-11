Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» успешно стартовала с Восточного

Ракета «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» успешно отправилась в свой первый полет с космодрома Восточный. Разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты и вышел на запланированную орбиту. Позднее «Орион» вывел на орбиту небольшой спутник «Гагаринец», созданный частной компанией.

Это был первый запуск ракеты «Ангара» с Восточного космодрома и шестой космический запуск России в этом году. Запуск также стал вторым для космодрома Восточный в текущем году и показал начало испытаний космического ракетного комплекса «Амур». Перенос старта произошёл из-за технических неполадок, но глава Роскосмоса подчеркнул, что это типичная ситуация для испытаний ракет и помогает выявить и устранить недочёты.

Разгонный блок «Орион» был создан в Ракетно-космической корпорации «Энергия» и предназначен для второго этапа испытаний ракетного комплекса «Амур».