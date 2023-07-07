Ракета российского ученого сможет предотвращать град и тушить пожары

Доцент кафедры природопользования и геоэкологии института географии Алтайского государственного университета Павел Пивень разработал проект противоградовой ракеты, способной, помимо главной своей цели, тушить пожары и бороться с засухой.

Традиционные противоградовые ракеты подобны фейерверку — после запуска они достигают нужной высоты и выпускают реагент. Однако сейчас во всем мире ведется создание ракет нового типа, которые воздействуют на облака вдоль всей трассы полета. Для этого в топливо добавляется образующий лед реагент. Его частицы вступают в контакт с облаком, и вместо града выпадает обычный дождь. Кроме того, зону выпадения твердых осадков можно «сдвинуть».

Разработку такой ракеты уже вела группа российских ученых. Однако корпус и некоторые части их модели были выполнены из пластика, который при сгорании топлива подвергся плавлению, что повлияло на ход ракет. Признанный неудачным проект заморозили.

Однако смесовое топливо в ходе испытаний показало свою эффективность. Пивень на основе своей более ранней крылатой ракеты со складными крыльями предложил новую конструкцию корпуса, а также создал новый вариант двухрежимного двигателя. В настоящее время изобретатель подготовил патентную заявку на свою разработку.

Такая ракета может стать альтернативой самолетам в тушении пожаров на больших площадях — она может обеспечить прямой засев требуемой части облака в требуемой дозировке, на требуемой высоте и за короткое время. Еще одна область применения разработки — борьба с засухой.