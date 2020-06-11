Ракета упала возле посольства США в Багдаде

По словам очевидцев, сначала они услышали мощный взрыв, после которого начался вой сирены. На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

Другое издание, Al Jazeera, рассказало о том, что ракета упала на территории международного аэропорта Багдада — именно там дислоцированы американские военные. При этом, согласно последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что “зеленой зоной” Багдада называется район, где размещаются основные правительственные здания, а также различные иностранные дипломатические представительства.