Ракетную атаку бомбартировщика Су-34 засняли на видео

Во время трёхдневных учений в Курганской области многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли ракетный удар, что попало на видео. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили: «В ходе учения летчики, пикируя с высоты около двух тысяч метров на скорости 700 км/ч, нанесли высокоточный ракетный удар неуправляемыми проникающими ракетами по мишени, имитирующей подземный командный пункт условного противника, находящегося на глубине около двух метров под землей».

В лётно-тактических учениях принимало участие шесть самолётов и порядка полусотнивоеннослужащих летного и инженерно-технического состава авиационной эскадрильи.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 - до четырех тысяч километров, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн.